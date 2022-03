Baby op komst voor Ben uit ‘Blind getrouwd’

“Wij hebben geweldig nieuws! In september krijgen we versterking (m?/v?) om ons huisje nog gezelliger te maken”, schrijft Ben Leers op Instagram. Daarbij een foto van enkele boormachines en een rompertje. Samen met zijn partner Liesbeth kocht hij in juni 2021 een huis en in september 2022 zullen ze daar dus op versterking kunnen rekenen bij de verbouwingen.

Ben is bij het Vlaamse publiek gekend van zijn deelname aan het tv-programma Blind Getrouwd. Hij werd tijdens het tweede seizoen gematcht met Tine Coenen, maar de twee besloten niet getrouwd te blijven.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

(sgg)