Bedrijf Vaimo steunt Ons Huis met een Hart

Vaimo is een internationaal bedrijf, gespecialiseerd in e-commerce-oplossingen, en kan firma’s zoals Dyson, Heineken, Mitsubishi en Jaguar tot zijn klantenbestand rekenen. Het bedrijf is marktleider in zijn domein met 21 vestigingen en 450 medewerkers, verspreid over de wereld.Het bedrijf zet zich ook in ten voordele van goede doelen. Zo mocht Ons Huis met een Hart vzw een mooie gift ontvangen vanuit het kantoor van Vaimo in Genk.Ons Huis met een Hart vzw zelf is een inloop- en ontmoetingshuis voor mensen die ooit of nog steeds, rechtstreeks of onrechtstreeks, met kanker en de gevolgen van deze ziekte werden of nog steeds worden geconfronteerd. Ons Huis biedt lotgenotencontacten, persoonlijke gesprekken met vrijwilligers, alsook activiteiten allerhande aan ten voordele van haar gasten en dit gratis of voor de symbolische prijs van 1 euro. Ons Huis is gevestigd in Maaseik en opgericht ten behoeve van inwoners van deze gemeente, doch inwoners van andere gemeenten zijn eveneens van harte welkom.