Wat is er deze week te doen in uw gemeente? Dit zijn de tips van onze redactie

Ontdek dat schone liedjes wel lang kunnen duren, wat er met Mowgli gebeurde nadat hij de jungle verliet, of leer tekenen als een echte striptekenaar. Dit kan je deze week beleven in onze provincie.

Zwerfvuil rapen

Wil je je steentje bijdragen aan een propere natuur? Stroop samen met Limburgs Landschap en Natuurpunt Lanaken de mouwen op om samen het zwerfvuil langs de oevers van de Grensmaas op te ruimen. Want ook deze rivier zit jammer genoeg vol met plastiek dat uiteindelijk richting de zee stroomt.

Zaterdag 19/3 om 10 uur aan de kiezelparking, Herbricht 15 in Lanaken. Info: www.limburgs-landschap.be/activiteit/zwerfvuil-opruimen-langs-de-maas

Speuren in de natuur

Daar is de lente! Trek er samen met de natuurgids op uit in de Vallei van de Zwarte Beek in Beringen. Alle natuurspeurdertjes van 5 tot 7 jaar zijn welkom voor een fijne middag in de natuur met erna een verrassend knutselmomentje.

Op zondag 20/3 van 14 tot 16.30 uur in bezoekerscentrum De Watersnip, Grauwe Steenstraat 7 in Beringen. Info & inschrijven: www.dewatersnip.be

Voor alle striptekenaars in spe

Hou je van tekenen? Ga dan in de bieb van Bree aan de slag met striptekenaar Bart Proost. Samen met scenarist Barcas is hij het creatieve brein achter de stripreeks Alexander De Grote, de superheld van de klassieke Oudheid. Bart Proost leert je de basistechnieken om zelf strippersonages te ontwerpen.

Op zaterdag 19/3 van 10.30 tot 15 uur in de bibliotheek van Bree, Kloosterpoort 1 in Bree. Info: bree.bibliotheek.be/agenda/striptekenen-met-alexander-de-grote

Op ontdekking in de Stiemerbeekvallei

De Stiemerbeekvallei loopt als een groene ader door Genk. De Stiemerbeek vormt de verbindende schakel tussen de Bosbeek en het natuurgebied De Maten. Het is een moerassig gebied met hoge natuurwaarden en een grote rijkdom aan kruiden. Het is het paradijs voor insecten, vlinders, libellen en amfibieën. Samen met een gids ontdek je hoe mooi de vallei is.

Op zondag 20/3 om 9 uur aan parking Thor Park, André Dumontlaan in Genk. Info & inschrijven: www.natuurpunt.be/agenda/lentewandeling-doorheen-de-stiemerbeekvallei-51329

Over tranen, verdriet en muziek

De Hasseltse Herkenrodeabdij krijgt er een knappe installatie bij: (t)ears van de Brusselse kunstenares Pak Yan Lau. Hiermee gaat zij op zoek naar het geluid van tranen en de gevoelens die ermee gepaard gaan. Om de komst van de installatie feestelijk te vieren, geeft Ensemble88 een concert. Ze brengen een mix van oude en nieuwe muziek geïnspireerd door het lied Flow, my tears van John Dowland.

Op donderdag 24/3 om 19 uur in de Tiendschuur, Abdijsite Herkenrode, Herkenrodeabdij 4 in Hasselt. Info & tickets: www.musica.be

Schone liedjes duren soms wel lang

Meer dan 20 jaar geleden stapten Tine Embrechts, Lucas Van den Eynde en Nele Bauwens samen op het podium met Jukebox 2000. Ze brachten een verrassende muzikale keuze uit 100 jaar Vlaamse en Nederlandstalige liedjes en melodietjes. Van Louis Neefs tot Marva, van Willeke Alberti tot Gorki en meer. Het succes werd een paar keer herhaald, de laatste keer was acht jaar geleden. Nu schrapen de drie voor de laatste keer hun keel en zijn een laatste keer een levende jukebox, en dat in Lommel.

Op zaterdag 19/3 om 20.15 uur in CC De Adelberg, Adelbergpark in Lommel. Info & tickets: www.ccdeadelberg.be

Tijger! Tijger!

Iedereen kent het verhaal van Mowgli, het mensenkind dat opgevoed werd door de wolven, les kreeg van Baloe de beer en van Bagheera de panter. Het verhaal waar ook Ka, de slang en Sherekahn, de tijger in zat. Mowgli keerde uiteindelijk de jungle de rug toe om bij de mensen te gaan leven. Maar wat gebeurde er daarna met Mowgli? Dat kom je te weten in Tijger! Tijger!, de nieuwste voorstelling van Koperkwintet Brassery, in Sint-Truiden.

Op zaterdag 19/3 om 19 uur in CC De Bogaard, Capucienessenstraat 8 in Sint-Truiden. Info & tickets: www.debogaard.be

Volop kinderpret op Toverpelt

De foyer van CC Palethe in Pelt wordt voor Toverpelt opnieuw omgetoverd tot een ware speeltuin voor de allerkleinsten. Een hele dag lang kan je er terecht voor een goedgevuld programma van voorstellingen en workshops. Zo is er het prentenboekjesfestival ‘Op de boerderij’, een voorstelling van Dikkie Dik en Klein Amsterdam Producties brengt Boer Boris is de baas.

Op zondag 20/3 vanaf 14 uur in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Info & tickets: www.palethe.be

Voor de fans van het hardere genre

Ze veroverden Vlaanderen en meer met hun culthit T-shirt van Metallica, ondertussen blikte Fleddy Melculy zijn derde album in. Het is een nieuw hoofdstuk voor de band waarin ze nog verder gaan in het songschrijven. Het resultaat is wellicht hun hardste en meest agressieve, maar tegelijk ook meest melodieuze album tot nu. Oordeel zelf tijdens hun concert in Muziekodroom in Hasselt.

Op zaterdag 19/3 om 19.30 uur in Muziekodroom, Bootstraat 9 in Hasselt. Info & tickets: www.muziekodroom.be

Modern poppenspel met ‘Hands Up’

De Lanakense celliste Claudia Heimonen en poppenspeler Lejo slaan de handen in elkaar voor een unieke voorstelling. Een bonte stoet van figuranten zal de revue passeren: een koe met eetproblemen, een blaffende buldog, een stuntelige tapdanser er veel meer. Het duo speelt deze voorstelling enkel in Lanaken.

Op zondag 20/3 om 11 uur in Cultuurcentrum Lanaken, Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken. Info & tickets: www.lanaken.be/cultureelcentrum

En verder op de agenda...

EXPO

Zaterdag 19 maart

10.000 tikken – 10.000 littekens

Het sociaal kunstproject gaat over racisme, vaak onzichtbaar aan de buitenkant, maar wat zorgt voor een groot effect en veel littekens aan de binnenkant. De kunstenaars vertellen er meer over tijdens de opening.

Bibliotheek Hasselt, Martelarenlaan 17 in Hasselt. Om 11.30 uur. Gratis

VARIA

Zaterdag 19 maart

Machtige ridders, burgerlijke herders

Historicus Jef Mertens stelt zijn nieuwste publicatie voor over de priesters in de Duitse orde.

Landcommanderij Alden Biesen, Kasteelstraat 6 in Bilzen. Van 9 tot 12.30 uur. Basistarief: 13 euro

Zaterdag 19 maart

Laat je omtoveren tot draak

Kom naar de bieb en laat je schminken als een draak om daarna de drakenwandeling mee te doen in Oppitter. Win een prentenboek voor de leukste ‘draken-selfie’.

Bibliotheek Bree, Kloosterpoort 1 in Bree. Van 10 tot 15 uur. Gratis

Zondag 20 maart

Johan Op de Beeck

Auteur neemt het publiek mee naar een zeer bewogen periode in de Europese geschiedenis en schetst een genuanceerd portret van Napoleon, de belangrijkste Europese leider van de moderne tijd, de manager van de Verlichting maar ook de medeverantwoordelijke voor veel oorlogsleed.

Bibliotheek De Kimpel, Eikenlaan 23 in Bilzen. Van 10 tot 12 uur. Basistarief: 7 euro

CONCERT

Zaterdag 19 maart

10 jaar Frimout

In 2012 begint de Nederlandstalige zeskoppige liveband Frimout aan hun missie: met eigen Nederlandstalige popmuziek de Vlaamse muziekwereld veroveren.

Cultuurcentrum Leopoldsburg, Kastanjedreef 1 in Leopoldsburg. Van 20.15 tot 21.15 uur. Basistarief: 19 euro

Zaterdag 19 maart

Totolicious

Wie kent de vele hits van Toto niet? Rosanna, Stop Loving you en natuurlijk Africa. De Toto-Tributeband Totolicious zet ze nog eens allemaal op een rijtje.

Cultuurcentrum Achterolmen, Van Eycklaan 72 in Maaseik. Om 20.15 uur. Basistarief: 14 euro

Zaterdag 19 maart

Kommil Foo

Een piano, een gitaar, een viool en hun twee karakterstemmen: meer hebben de broers Walschaerts niet nodig om hun publiek een memorabele avond te bezorgen.

De Velinx, Dijk 11 in Tongeren. Om 20.30 uur. Basistarief: 26 euro

PODIUM

Zaterdag 19 maart

Delphine Lecompte & Mauro Pawlowki

De onvoorspelbare Delphine Lecompte en ontregelende Mauro Pawlowski samen op het podium. De woorden van Delphine stuwen je op de smerige riffs van Mauro naar een poëtisch hoogtepunt.

GC De Stegel, Weertersteenweg 363 in Kinrooi. Om 20 uur. Basistarief: 15 euro

Zaterdag 19 maart

Brasschaatse huisvrouwen

Een heerlijke decadente komedie van Het Prethuis. Sprankelend als de beste champagne met vuurwerk tussen de verschillende vriendinnen die, als puntje bij paaltje komt, elkaar het licht in de ogen niet gunnen.

Cultuurhuis De Zeepziederij, Malta 11 in Bree. Om 20.15 uur. Basistarief: 25 euro

Zaterdag 19 maart

Chris Lomme en Het Gevolg

Grijze Tuinen van Het Gevolg is gebaseerd op de documentaire Grey Gardens, waarin een moeder en dochter door de jaren heen steeds meer geïsoleerd en vereenzaamd zijn.

Casino Beringen, Kioskplein 25 in Koersel. Om 20.15 uur. Basistarief: 17 euro

WANDELEN

Zondag 20 maart

Zonsopgang in Negenoord

De ochtendstond heeft goud in de mond. Spits je oren, open je ogen en laat je tijdens een frisse ochtendwandeling verrassen door de ontluikende fauna en flora die tevoorschijn komen onder het prille lentezonnetje.

Maascentrum De Wissen, Negenoordlaan 2 in Stokkem. Om 6 uur. Basistarief: gratis