Compostelastappers verkennen de Via Limburgica naar Compostela

De Via Limburgica is de route om vanuit Thorn-Bilzen-Tongeren richting Namen en dan naar Compostela te stappen. Tongerse Compostelastappers nodigden dit weekend collega’s uit Limburg uit om met hen mee te stappen vanuit Rutten naar Otrange, om dan via Herstappe terug te keren.

Per toeval kwamen ze een echte pelgrim – op tocht naar Santiago – langs de route tegen. Meer dan 30 geïnteresseerden genoten van de streek en de pelgrimssfeer onderweg, en kregen heel wat praktische tips over rugzak, schoenen, gps enzomeer om hun tocht aan te vatten. In Rutten kregen ze in de kapel uitleg over het gebeuren rond Evermarus op 1 mei. Het belooft een druk jaar te worden op de routes richting Compostela want na twee jaar willen velen, ook uit Tongeren, weer op stap.