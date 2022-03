Onderweg naar nergens: deze wandeling rond Kanne is ideaal om het kopje leeg te maken

Eerst dit: welke wandeling je ook kiest op deze plek, je krijgt kwaliteit op uw boterham. Wij gaan voor een korte vandaag, de groene wandeling die we nog nooit eerder hebben gedaan. En we krijgen al meteen de zegen van bovenaf.

© Karel Hemerijckx

Als we het kanaal hebben overgestoken, gaat een pad door een groene tunnel van loof almaar opwaarts, en op borden en palen onderweg zeggen stickers ons dat Jesus - met s - het antwoord is op al uw en onze problemen. Fijn.

Draad

Een stukje dodendraad, de grensafscheiding tussen Nederland en België tijdens WO I die vele overstekers het leven kostte. — © Karel Hemerijckx

Hier en daar zien we molshopen onderweg. Niks bijzonders zal u zeggen, alleen zijn ze hier geel. Mergel. Dat hebben die mollen goed bekeken, denken we dan. We arriveren aan een splitsing waar de groene rechthoek ons naar links stuurt langs bijzonder hoge exemplaren van uitgebloeide berenklauw. Zo komen we in open gebied terecht. Eerst op een graspad, daarna op boerenwegen. Fenomenaal, en wij zijn dan nog op een mistige dag vertrokken.

© Karel Hemerijckx

De kale bomen zomen de einder af over canvassen van groene weiden en geelbruine akkers. Sporen van reigerpoten in de modder. Verderop duikt een structuur op, geen idee wat te verwachten. Het blijkt een herdenkingsplek te zijn van de dodendraad: de elektrische afscheiding die in WO I werd neergeplant om verplaatsingen over de grens te verhinderen. En die de nodige slachtoffers kende bij wie dat toch probeerde door de hoge voltages.

Meander

Verder op betonnen wegen door het absolute niets. Een dj, diep verscholen in ons brein, begint ongevraagd Road to nowhere van Talking Heads af te spelen. We komen geen kat tegen onderweg, en ook geen hond, laat staan een mens. Of toch ééntje, verderop als we weer een oorlogsmonument tegenkomen.

© Karel Hemerijckx

We zijn dan al aan een kruising linksaf gedraaid, recht op de Zusserdel af. De mooiste meanderende weg die we in Limburg hebben (en dus overal in Vlaanderen). En met een behoorlijk klimpercentage. Geliefd bij wielerliefhebbers tot in verre omstreken. Wij wandelen echter alleen maar in de richting van de weg, en slaan voordat we op de kronkels terechtkomen naar rechts af door de velden. Daar komen we bij dat andere oorlogsmonument uit. Een flashback in rood, wit en blauw, naar 18 augustus 1941 toen een vliegtuig van de Britse RAF hier neerstortte met de missie Keulen te bombarderen. Het contrast met het doel van de bemanning en de vredige rust die op deze plek heerst, kan wellicht niet groter zijn.

(lees verder onder de foto)

Een fantastisch uitzicht van bovenaan de Zusserdel, Vlaanderens mooiste kronkelend wegje. — © Karel Hemerijckx

Panorama

Vanaf dit plekje wijk je ook even van het pad af om naar een panoramisch punt te wandelen. Uitzicht op de brug, op Kanne zelf, op chateau Neercanne iets verderop, op de toren van ENCI, de overkant van het water en het golvende landschap eromheen. Is dit België? Ideale plek voor een picknick of om gewoon even weg te mijmeren.

© Karel Hemerijckx

Door een holle, kronkelende weg gaat het laatste deel fel naar beneden, inclusief nog een stukje onverhard pad waardoor we nog enkele mergelgrotten passeren en verderop mooie huisjes zien, opgetrokken in mergel. De Godefrieda, een groot schip met volle lading, passeert traag maar gestaag onder onze wandelschoenen als we de brug opnieuw oversteken, op weg naar de parking. Weken later, als fotograaf Karel de tocht doet in minder mistige omstandigheden, stuurt hij een berichtje. Zalige wandeling! staat erin te lezen. Bedank ons niet, bedank Jesus!

© Karel Hemerijckx

Praktisch

Aard van de wandeling

Lus van net geen 5 kilometer door een prachtig golvend landschap met bosschages, velden, water en grotten.

Afstand

4,9 kilometer

Andere afstanden: 7,2 (blauw), paars (7,6), oranje (7,9), geel (12,6) en rood (13,2)

Signalisatie

Groene ruit

Parking/Start

Parking onder de brug, Kanne Riemst. (Steenstraat)

50.811422 - 5.671218

Meer info

www.wandeleninlimburg.be