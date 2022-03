Glenn Claes plant comeback: “Ik heb vroeger te hard op tafel geklopt”

Wie wil weten hoe dat klinkt, moet op zaterdag 23 april naar Ontmoetingscentrum COR in Koersel, waar Glenn Claes een middag- en een avondconcert zal spelen. Maar voor het zo ver is, willen we van Glenn horen hoe het met hem gaat.

Toen Claes The Voice van Vlaanderen won, leek hij definitief gelanceerd als singer-songwriter. Tien jaar later moet hij vaststellen dat het pad hobbelig is geweest. “Maar nu gaat alles goed”, zegt hij. “Ik run mijn eigen bouwbedrijfje in Hechtel: Kit- en Gyprocwerken Claes. Dat houdt me wel bezig. Dus als je een vals plafond of een gyprocwand nodig hebt, je weet me te vinden.” (lacht)

Is de droom om beroepsartiest te worden volledig opgeborgen?

“Nee, maar ik verwacht minder dan vroeger. Sterker: ik verwacht helemaal niets meer. Toen ik in 2015 het album Back Where My World Began uitbracht, was dat anders. Ik heb toen veel fouten gemaakt. Een beetje te hard op tafel geklopt bij de platenfirma, bijvoorbeeld. Ik was jong, gepassioneerd door muziek en dacht dat mijn visie de enige juiste was. Zo van: ‘Ik wil nog in de spiegel kunnen kijken dus ik ga mijn ziel niet verkopen.’ Dat zorgde ervoor dat mijn album te laat uitkwam: drie jaar nadat ik The Voice had gewonnen, toen mijn momentum al lang voorbij was. Achteraf bekeken was ik beter mee in de flow gegaan.”

Destijds was je erg zoekend. Heb je nu meer rust gekregen?

“Zeker. Ik ben mijn wilde haren kwijt, letterlijk en figuurlijk.” (lacht)

Glenn Claes tien jaar geleden, toen hij deelnam aan ‘The Voice van Vlaanderen’. — © The Voice

Je hebt geen spijt van de gang van zaken?

“Nee, er is ook geen sprake van bitterheid. De dingen gaan zoals ze gaan, daar kan je toch niets aan veranderen. Weet je, ik zat toen ook niet goed in mijn vel, heb wat stommiteiten uitgehaald, belandde in verschillende relaties die geen rust in mijn hoofd brachten. Nu zit ik wel in de juiste relatie. Ik ben een jaar samen met Eline en dat heeft een positieve invloed op mij. Ik ben pluspapa van haar zoontje, daardoor ben ik gaan beseffen wat er echt toe doet in het leven. Eline maakt ook muziek, dat schept een band want daardoor begrijpt ze me beter. Ze stimuleert me nu om naar buiten te komen met mijn muziek en onderhoudt mijn contacten.”

Je hebt naar verluidt nieuwe songs geschreven.

“Klopt, Nederlandstalig. Luchtiger werk dan wat de mensen van me gewoon zijn. Als er niets van komt dan is dat maar zo. Komt er wel iets van, des te beter. Er zijn voorlopig nog geen concrete plannen om de liedjes uit te brengen, maar ik ga ze wel live spelen. De première is op zaterdag 23 april in Koersel, waar ik een middag- en een avondconcert zal spelen. Iedereen welkom!”