Dronken Halenaar krijgt twee cel voor afslaan vrouw tijdens huwelijksnacht

Een 38-jarige Halenaar moet twee jaar naar de cel voor het terroriseren van zijn vrouw en ex-schoonvader. De rode draad in zijn leven is alcohol. Zelfs tijdens de huwelijksnacht moest zijn echtgenote klappen incasseren.

Tussen 1 januari 2017 en juli 2019 werkte de dertiger meermaals zijn agressie uit op zijn vrouw. Toen ze terug thuis kwamen van hun huwelijksfeest en het slachtoffer wat liet vallen, verkocht hij haar klappen. “Een mooie cadeau”, liet de rechter zich cynisch ontvallen op het proces. “Ik ben daar niet trots op. We waren beiden dronken”, luidde zijn verdediging in de Hasseltse rechtbank. De vrouw beschermde haar man door niet naar de politie te stappen. Wel zag de buurman alles gebeuren en hoe de Halenaar haar bij de keel nam en met het been naar binnen sleurde. Het zou niet de laatste keer zijn moest hij toegeven.

Baby op achterbank

Zijn intussen ex-schoonvader maakte eveneens kennis met de agressieve kant van de man. Hij kwam in augustus 2019 zijn kleinkind oppikken en zei dat de dader een kwartier te laat op de afspraak was. Dat had de man beter niet gedaan. Hij kreeg een duw, belandde op de grond waarna de dronken betichte op hem trapte. De schoonvader was een tijdje werkonbekwaam. Tussendoor maakte de dader zich nog schuldig aan dronken rijden. De dertiger mislukte in zijn poging om een BOB-controle te omzeilen.

Al snel bleek waarom, er zat 2,08 promille alcohol in zijn bloed. Extra triestig: zijn baby van acht maanden zat op de achterbank en zijn rijbewijs was op dat moment ingetrokken. Tijdens het proces probeerde hij zijn handelen te verklaren dat de slachtoffers alles uitgelokt hadden. De rechter verwees zijn argument richting prullenmand. Het komt hem nu op twee jaar cel te staan. Aan zijn ex-schoonvader moet hij 5.690 euro schadevergoeding betalen. (GeHo)