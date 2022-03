Raad van Europa sluit Rusland formeel en met onmiddellijke ingang uit

De Raad van Europa heeft Rusland met onmiddellijke ingang uitgesloten. Rusland had dinsdag zelf laten weten de raad te willen verlaten en zich niet langer te houden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar de raad zette zijn eigen procedure voort en besliste zelf dat Rusland een rode lijn overschreden heeft en geen lid meer kan zijn.

Kort na de Russische inval van Oekraïne op 24 februari werd Rusland al geschorst als lid van de Raad van Europa. Formeel was Moskou echter nog niet uitgesloten.

De Raad van Europa, waarvan de juridische arm het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is, valt daardoor terug tot 46 leden. Rusland was sinds 1996 lid.

Voornaamste concrete gevolg is dat de 145 miljoen Russen niet meer zullen kunnen genieten van de bescherming van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, waar ze ultiem verhaal konden halen tegen de willekeur van de rechtbanken in hun land.

De Raad van Europa werd in 1949 opgericht om de vrede, de rechtsstaat, de democratie en de mensenrechten in alle landen van Europa te bevorderen. De Raad staat geheel los van de Europese Unie, en telt dus nu nog 46 leden, inclusief landen in de Kaukasus.