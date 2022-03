Politie Heusden-Zolder vindt zo’n 70 vogels en stinkdieren in koffer van Oostenrijker

De 55-jarige Oostenrijker beweerde dat hij de vogels her en der kocht. Met een VW Touran was hij was onderweg om ze te gaan leveren aan dierentuinen en dierenparking in Oostenrijk en Duitsland. De bestuurder reed aan lage snelheid door de Doelenlaan in Bolderberg. Een interventieploeg merkte de Oostenrijkse auto. De vele vogels en stinkdieren zaten in veel te kleine kooien, gestapeld in het koffer. Er was geen verse lucht voor de dieren. Het ging om vogels die uit het wild kwamen, maar ook gekweekte exemplaren.

© Politie Heusden-Zolder

De politie liet de dieren in beslag nemen. Het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum van Heusden-Zolder heeft de beesten meegenomen voor verzorging en opvang. De diereninspectie heeft een onderzoek ingesteld naar de herkomst van de dieren en de illegale handel. Volgens de eerste vaststellingen waren de dieren niet onderkomen. Ze werden goed gevoederd maar door te kleine kooien waren pluimage en vacht niet meer zoals het hoort.

maw