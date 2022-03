Tim Merlier droogt na nerveuze koers iedereen af in machtsspurt op Nokereberg

Tim Merlier (Alpecin-Fenix) heeft de Vlaamse semiklassieker Nokere Koerse gewonnen. Na een zenuwachtige wedstrijd kregen we toch een sprint op de kasseitjes van Nokereberg. Daarin was de voormalige Belgische kampioen duidelijk een klasse te sterk voor de tegenstand. Max Walscheid (Cofidis) werd tweede, de jarige Arnaud De Lie (Lotto Soudal) mocht als laatste mee het podium op. Voor Merlier was het, na een ritzege in Tirreno-Adriatico, zijn tweede overwinning van het seizoen.

Hoe kwam de zege tot stand?

Danilith Nokere Koerse staat vooral gekend als een wedstrijd voor sprinters, maar de organisatie heeft de wedstrijd de voorbije jaren flink lastiger gemaakt. Over een afstand van 189,8 kilometer kregen de renners liefst 25 kilometers aan kasseistroken voor de wielen geschoven, vijf meer dan in 2021. Vooral in de lokale ronde van 27,9 kilometer (die vier keer moest worden afgelegd) kregen de renners een opeenstapeling van kasseistroken te verwerken.

Een spervuur aan aanvallen kleurde de openingsfase. Onder meer het rugnummer één Ludovic Robeet, de verrassende winnaar van vorig jaar, probeerde met enkele compagnons weg te raken. Maar hij slaagde niet in zijn opzet. We kregen een kopgroep met drie landgenoten: Aaron Verwilst (Sport Vlaanderen-Baloise), Kobe Vanoverschelde (Tarteletto-Isorex) en Gil D’Heygere (Minerva Cycling). Ook de Fransman Adrien Lagrée (B&B Hotels) en de Amerikaan Robin Carpenter (Human Powered Health) zaten erbij. Het peloton liet het vijftal begaan.

Het kwintet begon met een voorsprong van bijna twee minuten aan de plaatselijke rondes. Op 100 kilometer van de streep ging Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) tegen de korst. Hij tikte het achterwiel van een renner van Bardiani-CSF aan en viel stevig op zijn heup. Hofstetter is in blakende vorm en verscheen als een van de topfavorieten aan de start in Deinze, maar kreeg hierdoor wel een stevige tik. Pas na een kwartier achtervolgen sloot de Fransman weer aan bij de grote groep.

De vlam zat in de pijp. Na honderd kilometer koers werden de vluchters bijgehaald en mede dankzij enkele valpartijen kwam het peloton op een lint te zitten. Het regende kleine aanvalspogingen. Zo ontstond in twee schijven een nieuwe kopgroep van vier: Casper Van Uden (Team DSM), Andreas Goeman (Tarteletto - Isorex), Lukas Pöstlberger (BORA-Hansgrohe) en Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauces WB).

Op de voorlaatste passage op de Huisepontweg, een kasseistrook van 1.600 meter, haalde Victor Campenaerts (Lotto Soudal) alles uit de kast. Ploegmaat Florian Vermeersch was de volgende die fameus aan de boom schudde. Het was alle hens aan denk bij de rest, maar opnieuw kwamen er geen noemenswaardige breukjes. Op twintig kilometer van de streep was het mooie liedje van de vier vluchters ten einde.

De 20-jarige Samuel Watson (Groupama - FDJ) probeerde in z’n eentje een sprint nog te ontlopen, maar het was vechten tegen de bierkaai. Ook de laatste kasseistroken brachten geen afscheiding. Het werd een massaspurt op de hellende kasseien van Nokereberg. Merlier zat perfect gepositioneerd en kwam er in de laatste bocht verschroeiend uit. De sprinter van Alpecin-Fenix nam meteen enkele lengten en knalde onbedreigd naar zijn tweede zege van het seizoen. De Duitser Max Walscheid kon het wiel niet houden, maar werd toch nog tweede. Arnaud De Lie liet zich wat verschalken in het gevecht vooraf, maar kon op zijn 20ste verjaardag naar de derde plaats sprinten.

Wat deden de Belgen?

Drie landgenoten (Verwilst, Vanoverschelde en D’Heygere) kleurden de vroege ontsnapping. Ook Robeet probeerde om zijn stunt van vorig jaar te herhalen, maar miste de boot. Ook in de lokale ronde probeerde Robeet tot drie keer toe een aanval op te zetten en de kloof met de vroege vluchters te overbruggen, opnieuw zonder resultaat. Ook Andreas Goeman liet zich in het middenrif van de wedstrijd opmerken met een aanval en verzekerde zich bij de passages op Nokereberg van de bergprijs.

Kilometervreter Thomas De Gendt (Lotto Soudal) sleurde kilometerslang aan kop van het peloton. Was het peloton in beeld, dan zag je De Schorpioen van Semmerzake. Nagenoeg op zijn eentje hield hij de kopgroep binnen schot en ook toen de vluchters bijgehaald werden, peddelde De Gendt rustig verder op kop. Ook Floris De Tier (Alpecin-Fenix) deed het nodige kopwerk.

De Belgen wilden koers maken. Op een van de vele kasseistroken probeerde Quick-Step Alpha Vinyl met Iljo Keisse de koers al vroeg open te breken. De blauwe brigade had geen topsprinter aan de start staan en probeerde het over een andere boeg te gooien. Keisse werd samen met mede-intiatiefnemers Laurens Rex (Bingoal Pauwels Sauces WB) en Kevin Van Melsen (Intermarché - Wanty - Gobert Matériaux) snel weer bijgehaald door de controlerende troepen van Alpecin-Fenix ten dienste van topfavoriet Merlier.

Keisse was alomtegenwoordig, helaas ook in mindere zin. Net nadat hij werd bijgebeend, viel hij samen met Louis Blouwe (Bingoal Pauwels Sauces WB). De schade bij Keisse leek mee te vallen en hij kon meteen weer vertrekken. Niet veel later ging ook Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Fenix) tegen de grond.

Verder nog iets dat u moet weten?

De organisatie van Nokere Koerse heeft het prijzengeld van de dames op het niveau van het bedrag bij de heren gebracht. Zo staken zowel Tim Merlier als Lorena Wiebes, de winnares bij de dames, een fikse premie van ruim 18.000 euro op met hun overwinning. Met die gelijke prijzenpot pakte een fiere organisatie ook al uit op de affiche.

Uitslag

1. Tim Merlier

2. Max Walscheid (GER)

3. Arnaud De Lie

4. Bert Van Lerberghe

5. Bram Welten (NED)

6. Rasmus Tiller (NOR)

7. Hugo Hofstetter (FRA)

8. Pierre Barbier (FRA)

9. Pascal Ackermann (GER)

10. Jannik Steimle (GER)