10.000ste Oekraïense vluchteling in België geregistreerd

De 10.000ste Oekraïense vluchteling in België werd vandaag/woensdag in het nieuwe registratiecentrum op de Heizel in Brussel geregistreerd. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) aangekondigd tijdens een bezoek van koning Filip en premier Alexander De Croo (Open VLD) aan het centrum.