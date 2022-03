Onze tv-tips: Rechters onder vuur, adrenalineboost en een gevaarlijk uitstapje

Reizen Waes

NPO3, Do, 21.45u

De afgelopen weken zorgde de heruitzending van alle afleveringen voor een kijkcijferboost in Nederland. In deze aflevering bezoekt Tom Noord-Mexico waar al jaren een gevaarlijke drugsoorlog bezig is. Maar op het moment dat Tom er een kijkje wou nemen, waren de misdaadcijfers gedaald. Toch moest Tom ter plaatse erkennen dat de situatie nog steeds gevaarlijk is want tijdens het bezoek aan een sloppenwijk dook er achter de cameraploeg een man met een wapen op.

Judges under Pressure

NPO2, Do, 22.20u

Een rauwe maar helaas realistische documentaire over de onafhankelijke rechtspraak die het in Polen zwaar te verduren krijgt. Rechters worden door een conservatief rechtse regeringspartij als niet geschikt beschouwd en dreigen ontslagen te worden als ze beslissingen nemen die niet in overeenstemming zijn met de visie van de politiek. Twee rechters laten zich echter niet afschrikken, hoewel dit grote consequenties had voor hun persoonlijke leven.

Crank

VTM3, Do, 22.25u

Actiethriller met Jason Statham. Huurmoordenaar Chev Chelios ontdekt dat hij door zijn rivaal is vergiftigd. Dit gif zorgt ervoor dat Chev sterft als zijn hartslag daalt. Om in leven te blijven moet hij zijn adrenaline de hoogte injagen. De film verveelt geen minuut en is hyperactief. Dat was de bedoeling van de makers. Dit soort film moet het niet van inhoud hebben, maar wie dol is op toegankelijke actie vol adrenaline komt hier aan zijn trekken. (tove)