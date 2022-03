Zelenski krijgt staande ovatie van Amerikaans Congres: “Wij geven niet op”

De Oekraïense president Volodomir Zelenski is woensdag verwelkomd met een staande ovatie in het Congres van de Verenigde Staten voor aanvang van zijn toespraak via videoverbinding. Hij vroeg opnieuw om hulp om de Russische invasie af te slaan.

“Slava Ukraina”, “Glorie aan Oekraïne”, zei Nancy Pelosi, de voorzitster van het Huis van Afgevaardigden, voor de start van de speech.

Zelenski stak van wal door de moed van het Oekraïense volk te prijzen. “Kiev heeft elke dag te kampen met raket- en luchtaanvallen van Russiche troepen”, zei de president in zijn emotionele toespraak. “Maar de stad geeft niet op.”

“Op dit moment wordt er over het lot van ons land beslist. Over het lot van ons volk, of de Oekraïners vrij zullen zijn, of ze in staat zullen zijn hun democratie te behouden. Rusland heeft niet alleen ons aangevallen, niet alleen ons land, niet alleen onze steden, het is een brutaal offensief begonnen tegen onze waarden, fundamentele menselijke waarden,” zei hij.

Opnieuw pleitte de Oekraïense president voor een no-flyzone boven zijn land. “Een no-fly zone boven Oekraïne instellen, om mensen te redden, is dat te veel gevraagd? Als dat te veel gevraagd is, is er ook een alternatief. Jullie weten welke verdedigingssystemen we nodig hebben. Jullie weten hoeveel er afhangt om op het slagveld vliegtuigen te kunnen gebruiken (...) om onze mensen, onze vrijheid, ons land te beschermen”, sprak hij de Congresleden toe.

Zelenski vergeleek de situatie in Oekraïne met de aanvallen op Pearl Harbor en de terreuraanslagen van 11 september 2001. “Denk aan Pearl Harbor, de verschrikkelijke ochtend van 7 december 1941, toen de hemel zwart werd door de vliegtuigen die jullie aanvielen. Denk aan 11 september, een verschrikkelijke dag in 2001, toen het kwaad probeerde jullie stedenin slagvelden te veranderen.”

Aan president Joe Biden zei Zelenski: “U bent de leider van de natie, van uw grote natie. Ik wil dat u de leider van de wereld bent. Leider van de wereld zijn is echter ook de leider van de vrede zijn.”

Op het einde van zijn speech gaven zowel de Democratische als Republikeinse Congresleden Zelenski opnieuw een staande ovatie.

Vandaag zijn er nieuwe onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne.

De ministers van Defensie van de NAVO zijn intussen in Brussel om manieren te bespreken de oostelijke leden van de alliantie te versterken en te voorkomen dat de oorlog in Oekraïne die landen bereikt, een risico dat geïllustreerd werd door recente crashes van drones. President Joe Biden reist volgende week naar Europa voor topbijeenkomsten van de NAVO en Europese Unie volgende week.

Zelenski zal donderdag de Bundestag, het Duitse parlement, toespreken via videoverbinding. Hij gaf eerder al gelijkaardige toespraken voor de parlementen van het Verenigd Koninkrijk en Canada.