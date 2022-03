Slecht nieuws voor Poetin stapelt zich op, maar hoeveel kunnen we daar écht van geloven?

Voor Vladimir Poetin is het een dag vol tegenslag. Het Pentagon meldt dat de Russen amper vooruit geraken, de Britten hebben het over “zware verliezen”. En Oekraïne beweert dat er nu al 13.800 Russische soldaten gesneuveld zijn, onder wie alwéér een generaal. Maar hoe weten we welke berichten kloppen en wat propaganda is?

De Russen staan stil buiten Kiev. De stad wordt nog steeds vanop afstand gebombardeerd, en er lijkt weinig beweging te zitten in de troepen, zo stelt een hooggeplaatste Amerikaanse defensiefunctionaris. Oekraïne “verijdelde de Russische opmars”, klinkt het in een update van het Britse ministerie van Defensie. De Russen leden daarbij “zware verliezen”. Dat zegt ook de Oekraïense legerstaf. Die beweert dat ze de Russische troepenmacht al met 40 procent decimeerde. Ze hebben het over 13.800 gesneuvelde Russische soldaten en de vernietiging van 430 tanks, 1.375 gepantserde voertuigen, 190 artilleriebatterijen en 108 helikopters.

Maar hoeveel mogen we geloven van die aantallen? “De geschiedenis leert dat in elke oorlog iedereen de verliezen van de tegenstander overschat”, zegt Sven Biscop, defensie-expert verbonden aan de UGent en het Egmontinstituut. “Ofwel gebeurt dat met opzet, als propaganda. Maar het gebeurt ook onopzettelijk, door een verkeerde inschatting te maken.”

Zoals bij een betoging

Een exact aantal kennen we pas achteraf. “En zelfs dan mogen we daar bij de Russen vraagtekens bij zetten”, zegt voormalig kolonel Roger Housen. “Een week geleden zeiden de Oekraïners dat er al 11.000 Russische militairen gesneuveld waren. De Russen zelf spraken over 500 doden. De waarheid ligt ergens in het midden, zoals wanneer bij een betoging de opkomstcijfers van de organisatie en die van de politie ook ver uiteen liggen.”

Volgens de Britten ligt het aantal Russische doden op maximaal 6.000. “Rekening houdend met het aantal troepen, het terrein en het feit dat er nog geen echte gevechten hebben plaatsgevonden in de steden, denk ik als militair dat rond de 5.000 een realistische inschatting is. Eerder 5 procent van de troepenmacht, dus, in plaats van 40. Maar dat is nog steeds gigantisch veel op drie weken tijd. In Irak sneuvelden op 8 jaar tijd 4.500 Amerikanen. In Afghanistan waren er op 20 jaar 2.500 Amerikaanse soldaten te betreuren.”

Het onafwendbare uitstellen

Dat Rusland zulke zware verliezen lijdt, heeft onder meer te maken met de strategie van Oekraïne. “Op basis van heel goede inlichtingen van het Westen, weten ze goed waar de Russische formaties zich bevinden en kunnen ze met een korte actie veel schade toebrengen.” Het aantal doden kan exponentieel oplopen eens Russische grondtroepen de steden intrekken. “Dan moet je als aanvaller eigenlijk een overmacht hebben van vijf tegen één”, zegt Housen.

Toch wil dat niet zeggen dat de Oekraïners de strijd ook gaan winnen. “Het is nog veel te vroeg om te spreken van een kentering of om te zeggen welke richting het uitgaat.” Dat zegt ook Sven Biscop. “Oekraïne houdt veel beter stand dan verwacht, maar dat wil niet zeggen dat ze ook aan het winnen zijn. Oekraïne kan dit niet winnen. Ze kunnen het onafwendbare uitstellen, maar ook niet meer dan dat.”