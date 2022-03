Gifwolk komt vrij bij Nederlands bedrijf op vijf kilometer van Bocholt

Bij het chemisch bedrijf Trespa langs de Zuid-Willemsvaart in Weert is woensdagnamiddag een gewonde gevallen bij een lekkage met salpeterzuur. Daarbij kwam ook een gifwolk vrij. Er werd meteen groot alarm geslagen.

Het bedrijf ligt op zo’n vijf kilometer van de grens met Lozen, deelgemeente van Bocholt. De wind blies de dampen niet naar de grensgemeente, wel noordelijk richting vakantiepark Weerterbergen.

Na het incident om 14 uur werden de omliggende bedrijven meteen ontruimd. Het slachtoffer liep brandwonden op en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Het bedrijventerrein Kempen aan de Wetering, langs de Zuid-Willemsvaart, werd afgesloten.

Salpeterzuur

Het is niet duidelijk waardoor het lek ontstond in het bedrijf. Salpeterzuur leidt tot een geur die scherp en verstikkend is. De vloeistof is zeer bijtend. Hoewel niet brandbaar, kan salpeterzuur giftige stikstofoxiden en zure dampen uitstoten bij verhitting in het vuur.

De hoeveelheid vrijgekomen salpeterzuur is niet bekend. Woensdagnamiddag werden in de omgeving geen gevaarlijke concentraties gemeten. Omwonenden kregen wel het advies om ramen en deuren gesloten te houden.

