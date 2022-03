Mark Cavendish maakt favorietenrol waar en pakt derde zege van 2022 in Milaan-Turijn

Vorig jaar was Milaan-Turijn nog een koers voor klimmers. De top vijf in 2021: Primoz Roglic, Adam Yates, Joao Almeida, Tadej Pogacar en Michael Woods. Stuk voor stuk steengoede ronderenners. Toen ging de oudste wielerklassieker ter wereld echter nog in oktober door. Voor dit jaar koos de organisatie ervoor om Milaan-Turijn in de week voor Milaan-Sanremo te plannen, zoals dat vroeger ook al het geval was. Bovendien werd het parcours volledig hertekend en werden de meeste hoogtemeters achterwege gelaten.

Het moest en zou een massasprint worden en dus was de vroege vlucht met Martin Marcellusi (Bardiani-CSF-Faizanè), Juan Alba (Drone Hopper - Androni Giocattoli) en Daniel Viegas (EOLO-Kometa) een vogel voor de kat. Meer dan wat publiciteit voor hun continentale ploegen haalden de vluchters niet op.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De sprintersploegen deden wat ze moesten doen en grepen het drietal op dik 20 kilometer van de finish. De nervositeit nam toe, maar vooral de mannen van Quick-Step Alpha Vinyl bleven hun verantwoordelijkheid opnemen en maakten een wanhoopspoging van Ben Healy (EF Education-EasyPost) op vier kilometer van de streep ongedaan.

Uiteindelijk zette de beste lead-out ter wereld, de Deen Michael Morkov, zijn sprinter perfect af. Cavendish kwam er prima uit en maakte het af. Vooral De Noorse beer Alexander Kristoff kwam nog opzetten, maar onvoldoende. Uiteindelijk werd Nacer Bouhanni zelfs nog tweede. Derde zege van het jaar voor Cavendish, dertiende zege voor Quick-Step Alpha Vinyl dit seizoen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Top tien:

1. Mark Cavendish in 4u31’22”

2. Nacer Bouhanni

3. Alexander Kristoff

4. Max Kanter

5. Peter Sagan

6. Andrea Vendrame

7. Michael Morkov

8. Cameron Wurf

9. Simone Consonni

10. Biniam Girmay