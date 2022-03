Oekraïne ziet af: na meer dan twintig dagen oorlog is het land verwoest. Dat zegt president Zelenski in een persconferentie woensdagnamiddag. Met een bijhorend filmpje toont hij hoe bommen en raketten alles kapotmaakten. “Alstublieft, stel een no-flyzone in boven Oekraïne om mensen te redden”, klinkt het.