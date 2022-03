Zware aardbeving in Japan: tsunamialarm in Fukushima, 2 miljoen gezinnen zonder stroom

Een krachtige aardbeving heeft woensdag kort voor middernacht (rond 15.30 uur Belgische tijd) het Japanse Fukushima getroffen. De Japanse meteorologische dienst heeft een tsunamiwaarschuwing voor de prefecturen Fukushima en Miyagi uitgevaardigd. Of er in de atoomruïne in Fukushima schade is ontstaan, is nog niet bekend. De sterke en lange beving was tot in Tokio te voelen.