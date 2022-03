Het seizoen van AS Monaco kan er na deze week opzitten. Vanavond is in de Europa League een ruime zege tegen Braga nodig na de 2-0-nederlaag in de heenmatch en zondag wacht PSG in de competitie, waar Philippe Clement (47) zich geen nieuwe nederlaag kan permitteren. De druk neemt toe. Kan onze landgenoot een crisis afwenden?