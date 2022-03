Dinsdag werden er controles uitgevoerd op de gekende overlastplaatsen in de politiezone. In totaal werden er 30 personen en 7 voertuigen gecontroleerd. Er werden daarbij 5 onmiddellijke inningen opgesteld en evenveel processen-verbaal voor de schending van voorwaarden. Daarnaast waren 6 personen in het bezit van verdovende middelen. Alle nodige pv’s werden opgesteld. ppn