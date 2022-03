Zelenski spreekt Amerikaans Congres toe en vraagt om hulp in luchtruim: “Denk aan Pearl Harbor en 9/11”

De Oekraïense president Zelenski smeekte om hulp in zijn toespraak voor het Amerikaanse Congres. “De fundamenten van de Verenigde Staten zijn democratie en vrijheid. Wij willen hetzelfde voor onze burgers. Jullie moeten dat begrijpen, want jullie zijn in het verleden ook al aangevallen.”

“Herinner je Pear Harbor”, gaat Zelenski verder. “De Amerikaanse lucht kleurde zwart van de luchtaanvallen. Herinner je 9/11, die verschrikkelijke dag waarop het kwade jullie wilde schaden. Waarop onschuldige mensen werden aangevallen. Vanuit de lucht. Het kwam onverwacht en was dus niet te stoppen. Wij maken nu hetzelfde mee. Elke nacht, nu al drie weken lang. Rusland heeft al 1.000 raketten afgevuurd, talloze bommen gedropt, drones erop uitgestuurd om ons te vermoorden. Vanuit de lucht. Is het dan te veel gevraagd om een no fly-zone te installeren? Zodat Rusland onze vrije steden niet meer kan terroriseren? Als het te veel gevraagd is, geef ons dan andere hulp. Jullie weten welke verdedigingssystemen we nodig hebben. Welke sancties jullie moeten treffen. Doe het dan alstublieft.”