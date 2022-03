Wie in het centrum van Hasselt moet zijn en gebruik maakt van een randparking kan voortaan een elektrische fiets of step gebruiken om zich verder te verplaatsen. Het is een proefproject van de stad in samenwerking met verschillende partners onder de naam Mobicon. Dat betekent wel dat aanstaande maandag de parking aan de oude brandweerkazerne sluit tot spijt van heel wat studenten.