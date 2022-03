Peer gaat 60 Oekraïners opvangen in oude VDAB-gebouwen

De oude VDAB-gebouwen doen momenteel ook nog dienst als vaccinatiecentrum. “Het vaccinatiecentrum is gescheiden van de opvangplekken. Momenteel voeren we al een aantal werken uit in de gebouwen en richten we ze in zodat er Oekraïense vluchtelingen kunnen verblijven”, zegt burgemeester Steven Matheï.

“Vanaf eind maart zullen de Oekraïense vluchtelingen de opvangplaatsen kunnen gebruiken. Op dit moment hebben we geen zicht op de duur van de opvang. De opvang zal doorgaan zo lang er nood aan is. Het is wel de bedoeling dat de Oekraïense vluchtelingen kunnen doorstromen van de noodopvang naar een vaste verblijfplaats.” gvb