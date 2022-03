Voor eeuwig de langste tennismatch ooit: hoe Isner en Mahut drie dagen, elf uur en 183 spelletjes kreunden op Wimbledon

Het is zonder twijfel de ‘tenniswedstrijd van de eeuw’. De partij in de eerste ronde van Wimbledon tussen John Isner en Nicolas Mahut die startte op 22 juni 2010 en pas twee dagen later eindigde met de Amerikaan als winnaar. Ook nu nog spreekt de 70-68 uit de vijfde set enorm tot de verbeelding, op de dag dat alle grandslamtoernooien aankondigden dat voortaan alle wedstrijden eindigen in een tiebreak tot tien punten.

December 2018. De organisatie van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het jaar, laat weten vanaf dan in de laatste set van een duel (bij een 6-6 tussenstand) gebruik te zullen maken van een supertiebreak (tot tien punten). De beslissing komt er na een uitgebreid onderzoek van de organisatie, die spelers, coaches, commentatoren en journalisten consulteerde.

Door de beslissing van de Australian Open bleef Roland Garros over als enig grandslamtoernooi waarin in de laatste set met twee spelletjes gewonnen moet worden. Op Wimbledon wordt sinds 2017 een tiebreak van zeven punten gespeeld bij een 12-12 tussenstand in de laatste set. De US Open heeft al jaren een traditionele tiebreak van zeven punten bij een 6-6 stand in de laatste set.

Het debat omtrent het einde van duels laaide destijds weer op toen de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson op Wimbledon grote cijfers nodig had in zijn laatste set om achtereenvolgens Roger Federer (13-11 in de kwartfinales) en John Isner (26-24 in de halve finales) te verslaan. Maar de langste wedstrijd ooit eindigde bijna twaalf jaar geleden, ook met Isner in een hoofdrol.

© Photo News

11u en 5 minuten

Tussen dinsdag 22 juni en donderdag 24 juni 2010 stonden Isner en Nicolas Mahut namelijk exact elf uur en vijf minuten op Court 18 van Wimbledon. Twee keer werd de wedstrijd stilgelegd vanwege de duisternis, de tweede keer bij een tussenstand van 59-59 in de vijfde en beslissende set. Uiteindelijk zou die acht uur en elf minuten duren, en gewonnen worden door Isner met zijn vijfde matchpunt: 6-3, 3-6, 6-7 (7), 7-6 (3), 70-68.

De wedstrijd brak tal van tennisrecords. Zo liet Isner, destijds het 23ste reekshoofd, liefst 113 aces noteren, waarvan 84 in de laatste set. Mahut maakte er 103 in totaal.

Beide heren speelden 138 spelletjes in die decider en 183 over de hele wedstrijd. Ongezien. Mahut moest ook 63 keer serveren om in de wedstrijd te blijven. Opvallend: tijdens die elf uur verloren verloren Isner en Mahut slechts drie keer hun opslagspel. De Amerikaan in set twee, de Fransman in set één en het allerlaatste spelletje dus. Nog opvallend: Mahut maakte slechts 39 ongedwongen fouten en scoorde meer punten dan Isner (502 tegen 478).

Maar het was Isner die vier keer de wedstrijd had kunnen winnen. Bij 10-9, bij 33-32 en twee keer bij 59-58. Mahut kwam het dichtst bij glorie toen hij bij 50-50 twee breakpunten kreeg. Enkele spelletjes eerder had het scorebord het trouwens nog een tijdje begeven. Maar bij matchpunt vijf was het dus raak. Isner, die naar eigen zeggen amper sliep en na de eerste dag “drie pizza’s en een lading kip en aardappelen opat”, viel op de grond van blijdschap. Het applaus was oorverdovend. Mahut was even een wrak, maar kreeg complimenten van zijn collega die voor altijd aan hem verbonden zal zijn.

“Onze wedstrijd ging een eigen leven leiden”

De historische wedstrijd kreeg een plekje in de Tennis Hall of Fame en werd door Wimbledon recent volledig opgeladen op Youtube. “Als je niet weet wat te doen in coronatijden, dan kan je voortaan de recordmatch tussen John Isner en Nicolas Mahut integraal bekijken”, aldus de organisatie.

“Die cijfers zijn voor altijd in mijn geheugen gegrift”, zei Isner (momenteel nummer 21 van de wereld) over de marathonpartij. “Het is een basketbaluitslag, 70-68. Daar denk ik altijd meteen aan. Ik ga die cijfers nooit vergeten voor zolang ik leef. Het is gewoon te gek. En 113 aces? Het waren er 216 in totaal… Onze consistentie was opmerkelijk. Toen we allebei in de twintig games hadden gewonnen, wisten we dat het gek ging worden, het publiek was echt buzzing. Onze wedstrijd ging een eigen leven leiden. Iedereen wilde Court 18 binnen geraken. Het was gewoon wild.”

“Goeie herinneringen”, aldus Mahut, op 38-jarige leeftijd intussen teruggezakt naar de 213de plaats op de wereldranglijst. “Maar ik kan alleen niet anders dan denken dat ik die wedstrijd verloren heb. John zal altijd de winnaar zijn. Al hebben veel mensen mij verteld dat die partij om meer draaide dan winnen of verliezen. Het was speciaal. Mensen spreken er nu soms nog over en soms zelfs zonder te weten wie de winnaar was. Wie weet heb ik binnen tien jaar wel gewonnen (lacht).

“Het verhaal was ook niet dat ik had gewonnen”, aldus Isner. “Wel dat we die match gespeeld hadden en zolang volhielden. Er waren geen verliezers in deze wedstrijd. Ik kende Nicolas trouwens voordien niet echt. We knikten als we elkaar zagen, maar dat was het. Sindsdien zijn we enorm goede vrienden geworden. Ik leerde zijn ouders kennen, net als zijn vrouw en zoon. Hij kent mijn ouders ook. Mijn moeder is enorme fan van hem. Hij is een van de sympathiekste mensen ter wereld, een fantastische kerel.”

Trauma

Er ontstond dus een kleine ‘bromance’ tussen Isner en Mahut, maar hun marathonmatch liet wel sporen na. Justin Gimelstob, toenmalig coach van de Amerikaan, zag de Fransman na afloop in de kleedkamer. “Hij was fysiek emotioneel gebroken. Dat trauma aanschouwen, hoe hij probeerde om zichzelf te vermannen, dat was ondraaglijk om te zien. Maar op het einde van de dag was hij wel deel van iets iconisch en hij heeft een uitstekende carrière gehad.”

“Fysiek was het enorm zwaar voor John”, aldus diens broer Jordan. “Ik heb nog foto’s liggen waarbij hij er bond en blauw ziet, met blaren over heel zijn voeten. Hij was enkele maanden niet 100 procent. Het was echt een bizarre maar unieke ervaring die nooit nog herhaald zal worden.”