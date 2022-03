Lotte Kopecky moet hoofd buigen voor oppermachtige Lorena Wiebes in eindsprint Nokere Koerse

Lorena Wiebes (Team DSM) heeft Nokere Koerse op haar naam geschreven. Na een incidentrijke wedstrijd met de ene valpartij na de andere, waar Wiebes zelf ook slachtoffer van was, was ze de snelste in een spurt op de hellende kasseien van Nokereberg. Lotte Kopecky (SD Worx) zag de Nederlandse wel tien meter wegrijden en werd tweede, Marta Bastianelli (UAE Team ADQ) derde.

Het parcours voor deze Danilith Nokere Koerse was grondig hertekend. De vrouwen kregen op het einde twee lokale rondes tegen, goed voor in totaal een wedstrijd van 125.9 kilometer. Onderweg lagen negen hellingen, waarvan zes met kasseien, op de rensters te wachten.

We zagen een heel atypisch koersverloop te zien. Eén renster koos het hazenpad, Mieke Kröger (Human Health Power), maar ze kreeg niemand mee. Alleen was het een onbegonnen missie voor de 28-jarige Kröger. Jumbo-Visma dicteerde het tempo in het peloton en gaf de Duitse maximaal 40 seconden voorsprong. Niet veel later werd de koers opgeschrikt door een massale valpartij in het peloton. Onder andere Alice Barnes, ploeggenote van Shari Bossuyt bij Canyon\\SRAM, lag erbij. Ook de snelle Chloe Hosking (Trek-Segafredo) was betrokken.

Na een solo van bijna 45 kilometer werd Kröger weer ingelopen. Bij het begin van de eerste lokale ronde kregen we een gesloten peloton te zien. Op 48.5 kilometer van het einde, op een rond punt bij het binnenrijden van Kruisem, viel er opnieuw een valpartij te betreuren. Jesse Vandenbulcke (Le Col-Wahoo) leek het grootste slachtoffer en lag kermend op de grond. Zij verloor de controle over haar stuur, klapte stevig tegen de grond en nam in haar val een tiental rensters mee. Ze werd afgevoerd naar het ziekenhuis. Ook Elynor Backstedt (Trek-Segafredo) en de topfavoriete voor de dagzege Lorena Wiebes (Team DSM) zaten op de grond, maar konden hun wedstrijd terug voortzetten en terugkeren in het peloton.

De ene valpartij na de andere

De koers ontplofte, maar helaas om de verkeerde redenen. Het regende namelijk valpartijen, schermutselingen en opgaves waardoor het peloton gedecimeerd werd. Zo dook een klein groepje de laatste ronde in. Lotte Kopecky (SD Worx) bleef tot nog toe van alle pech gespaard en zat op vinkenslag.

Op een van de tussenstroken kwam een interessante move van Parkhotel Valkenburg. Ze lanceerden een duo-aanval terwijl een derde pionnetje het gat liet vallen. Femke Markus en Mischa Bredewold begonnen aan een koppeltijdrit. In een mum van tijd hadden ze zo’n 25 seconden voorsprong. Maar mooie liedjes duren niet lang en na enkele kasseistroken werden de twee weer opgeslokt door de muil van het peloton. Alles weer samen op negen kilometer van de meet.

We zagen nog enkele speldenprikken, maar het werd een sprint op Nokereberg. In rotvaart begonnen de rensters aan de kasseien, met Kopecky in ideale positie. Wiebes, die andere favoriete, had haar wiel gekozen en liet dat niet meer los. Wiebes zette van ver aan en niemand kwam nog in de buurt. Met wel vijf lengtes voorsprong won de Nederlandse spurtbom. Kopecky knokte zich naar de tweede plaats, de Italiaanse Marta Bastianelli werd derde. Achterin werd ook deze spurt weer ontsierd door een zoveelste valpartij.

Reactie Lorena Wiebes: “Ik wist dat ik in het wiel van Kopecky moest zitten”

Lorena Wiebes heeft met haar zege zichzelf een vroeg verjaardagsgeschenk gegeven. Morgen wordt ze pas 23. “Ik ben heel blij om deze overwinning te pakken. We hadden onderweg heel wat pech met de ploeg. Vier rensters waren gevallen en drie daarvan moesten opgeven, dus we moesten een beetje geluk hebben in de loop van de wedstrijd. Dat is helemaal goed gekomen”, glunderde Wiebes na afloop. In de finale koos de Nederlandse resoluut voor het wiel van Kopecky: “Op zo’n aankomst is zij een van de sterkste rensters. Dus ik wist waar ik moest zitten.” Wiebes verkeert in bloedvorm. Ze heeft de voorbije week drie koersen gereden en die allemaal gewonnen. “Ik denk dat ik een goede winter heb gehad. Ik heb wat trainingen op de piste gehad en dat doet me altijd goed. Het helpt ook bij de sprintsnelheid.”

Lorena Wiebes won met de vingers in de neus. — © GEERT TRESIGNIE

Reactie Lotte Kopecky: “Er was niets te doen aan Wiebes”

Na de wedstrijd leek Kopecky toch wat ontgoocheld met haar tweede plaats. “Wiebes schoot in de sprint echt weg zoals een komeet”, concludeerde de Belgische kampioene. “Ze kwam met enorm veel snelheid af en was er was niets aan te doen denk ik.” Hoewel Kopecky bekend staat als kasseispecialist, voelt ze zich naar eigen zeggen niet heel comfortabel om te sprinten op kasseien. “Daarom houd ik men handen bovenop het stuur in de spurt. Ik heb het gevoel dat ik zo het meeste kracht op men pedalen kan zetten, maar het is toch vooral voor de veiligheid.” Onderweg wist Kopecky te ontsnappen aan de talloze valpartijen.

Lotte Kopecky moest vrede nemen met de dichtste ereplaats. — © GEERT TRESIGNIE

Uitslag Danilith Nokere Koerse 2022

1. Lorena Wiebes (NED)

2. Lotte Kopecky “

3. Marta Bastianelli (ITA) “

4. Chiara Consonni (ITA) “

5. Marjolein van ’t Geloof (NED) “

6. Barbara Guarischi (ITA) “

7. Noemi Ruegg (SUI) “

8. Eugénie Duval (FRA) “

9. Letizia Borghesi (ITA) “

10. Shari Bossuyt “