Geruchtenmolen op volle toeren: Man City biedt “monstersalaris” voor Haaland, maar wat als Lewandowski vertrekt bij Bayern?

Bij wie speelt Erling Haaland volgend seizoen? Het is een vraag die zowat de hele voetbalwereld al maandenlang bezighoudt. Real Madrid, Manchester City … of toch Bayern München?

Het gonst de voorbije dagen opnieuw van de geruchten rond de Noorse superspits van Borussia Dortmund. In Spanje wordt Haaland, die een afkoopclausule van 75 miljoen euro heeft, zwaar gelinkt aan Real Madrid. De club gaat vol voor Kylian Mbappé, maar zou ook Haaland willen inlijven als het financieel kan. “Binnen dit en vier weken valt de beslissing”, klinkt het bij Marca, dat beweert dat De Koninklijke op dit moment “in poleposition” zit.

In Engeland zijn er echter vrij zeker van dat Haaland zal kiezen voor een avontuur bij Manchester City. Daarbij zou de club van Kevin De Bruyne zo’n 120 miljoen euro storten aan BVB. En een weeksalaris van 600.000 euro aan Haaland, zo beweert The Daily Mail. Daarmee zou Haaland in één klap de bestbetaalde speler in de Premier League worden.

“Ik weet dat Manchester City achter hem aan zit. Dat is bekend”, aldus Matthias Sammer, extern adviseur van Borussia Dortmund, bij Amazon Prime. “Van die getallen heb ik een whiplash gekregen. Ik ben zelfs flauwgevallen. Mijn vrouw heeft me overeind moeten helpen.”

© ISOPIX

Maar … er is blijkbaar nog een derde kaper op de kust: Bayern München. Robert Lewandowski zou toe zijn aan een nieuwe uitdaging en komende zomer dus mogelijk vertrekken. Het contract van de Poolse prijsschutter loopt in 2023 af, dus als Bayern nog wil cashen, dan moet het hem binnen enkele maanden wel van de hand doen.

En wie zou Der Rekordmeister als vervanger willen? Haaland, natuurlijk. Tussen Bayern en de makelaars van Lewandowski zouden momenteel nog geen gesprekken lopen over een verlengd contract in München. Als dat er niet komt, zou de Pool op vertrekken staan.

