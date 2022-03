Ster uit ‘Emily in Paris’ schittert in atypische rol in Netflix-thriller ‘Windfall’

De premisse van deze prent van Charlie McDowell, zoon van A Clockwork Orange-acteur Malcolm McDowell, doet vooral denken aan de Polanski-films Mes in het water (een koppel en een indringer op een boot) en Death and the Maiden (een koppel gijzelt een misdadiger). Windfall begint met een man (Jason Segel) die op een afgelegen locatie een villa binnendringt. Te laat beseft de inbreker dat de bewoners, een CEO (Jesse Plemons) en zijn vrouw (Lily Collins, dochter van popster Phil), zijn teruggekeerd. De onbekende man gijzelt hen, maar hoeft amper te dreigen om aan geld te komen. Een incident zorgt er echter voor dat hij veel langer blijft dan gepland. Intussen leren we de drie personages beter kennen. De jonge CEO kan zijn arrogantie niet wegstoppen, zijn vrouw is duidelijk voor de poen gehuwd en de inbreker blijkt zeker geen professionele dief.

Wanhopig

Het verhaal van onder meer Andrew Kevin Walker, de scenarist van de baanbrekende thriller Seven, lijkt aanvankelijk een ironische praatfilm zonder geweld. Het koppel vindt de gijzeling meer vervelend dan angstaanjagend, terwijl er vanuit de dief, die eigenlijk zo snel mogelijk weg wil, weinig dreiging uitgaat. In het tweede deel worden de drie protagonisten echter wanhopig wanneer hun ware aard wordt ontmaskerd. Je voelt dan dat een gewelddadige ontknoping niet uit te sluiten valt. De prent rust niet alleen op een interessant basisidee, maar ook op de uitstekende vertolkingen van getalenteerde acteurs in atypische rollen. Jason Segel, vooral bekend van komische rollen, toont hier dat hij drama aankan en Jesse Plemons, momenteel een van de meest gevraagde acteurs in Hollywood, verrast als arrogante rijkaard. En Lily Collins, echtgenote van regisseur Charlie McDowell, blijft ver weg van haar Emily in Paris-imago. Graag gezien.