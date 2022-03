Truienaar giet oorlogsverhaal van hier in herkenbaar stripverhaal

Piet Swijsen voetbalt mee met Geelstar Brustem. Hun terrein ligt vlakbij het militair vliegveld daar.

Het opstijgen en landen van de vliegtuigen van de Luftwaffe is interessante informatie voor de geallieerden in Londen. En zo rolt Truienaar Piet Swijsen, samen met zijn ploeggenoten, in het verzet. Het andere hoofdpersonage, Karel Verstoffelt, is een kermisbokser en lid van de Dietsche militie. Van het Oostfront keert hij terug met kogelwonden. De Duitse bezetter heeft een andere job voor hem: een baan als cipier en beul van dienst in het fort van Breendonk. Breendonk waar nu ook Piet verzeilt na een razzia op 25 mei 1943 in Sint-Truiden. Karel kent Piet. Ze delen een passie voor de bokssport. Karel raadt Piet na hardhandige ondervragingen aan om te praten en zo een vriend bij het gewapend verzet te verraden.

Onze oorlog is een herkenbare, uitstekend gedocumenteerde strip, gebaseerd op feiten. Auteur Mario Boon, die Truiense roots heeft, vertelt in een open, leesvriendelijke stijl een ogenschijnlijk zoveelste oorlogsverhaal, maar wel één van hier. En dat zonder chargeren of effectjagerij. Prima. (jbx)