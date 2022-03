Ryan Reynolds op avontuur met zijn jongere zelf in Netflixfilm ‘The Adam Project’

Zoals Free Guy werd The Adam Project gevuld met ideeën uit oudere klassiekers. Hier werden vooral de Back to the Future-trilogie en The Kid met Bruce Willis geplunderd. Reynolds vertolkt piloot Adam die anno 2050 terugkeert in de tijd. In 2022 bezoekt hij zijn 12-jarige zelf om samen op zoek te gaan naar zijn verdwenen vrouw (Zoe Saldana) en overleden vader (Mark Ruffalo). Originaliteit moet je hier uiteraard niet verwachten. Dit is soms heel sentimentele fastfood uit Hollywood met als hoogtepunt de Ryan Reynolds Show. Als er iets is wat Reynolds goed kan, is het laconiek reageren. Vooral wanneer hij zijn milde minachtig voor zijn puberversie mag uiten. (cc)

‘The Adam Project’ speelt op Netflix.