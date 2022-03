Israël zegt “onbekende” coronavariant te hebben ontdekt: combinatie van BA.1 en BA.2

In Israël zijn twee besmettingen ontdekt met een tot nu toe onbekende variant van het coronavirus, die de subvarianten BA.1 en BA.2 combineert. Dat heeft het Israëlische ministerie van Volksgezondheid woensdag bekendgemaakt. De variant zou niet leiden tot ernstige ziekte.

“De variant was nog onbekend en de twee gevallen werden ontdekt na PCR-testen op de luchthaven Ben Gurion bij reizigers die Israël binnenkwamen”, aldus het ministerie in een persbericht. “De besmette personen vertoonden milde symptomen, koorts, hoofd- en spierpijn en hadden geen bijzondere medische verzorging nodig.”

Het hoofd van de anticoronastrategie van de Israëlische regering, Salman Zarka, zegt dat er in dit stadium geen bezorgdheid is over ernstige gevallen.

Israël heeft in februari de coronapas laten varen en op 1 maart het land weer opengesteld voor niet-gevaccineerde reizigers, voor het eerst sinds het begin van de pandemie.

De Hebreeuwse staat was een van de eerste landen die in december 2020 een grootschalige vaccinatiecampagne startte, dankzij een overeenkomst met farmagigant Pfizer.