Oekraïens leger: “Tegenoffensief gelanceerd, vijand lijdt zware verliezen”

De generale staf van het Oekraïense leger zegt dat het een tegenoffensief heeft gelanceerd dat vrij succesvol blijkt. “De vijand heeft de afgelopen 24 uur zware verliezen geleden, nadat het Oekraïense leger een tegenoffensief heeft gelanceerd in bepaalde gebieden”, klinkt het in een update.

“De staat, positie, en natuur van onze defensietroepen heeft de afgelopen dagen geen significante veranderingen ondergaan. Het Oekraïense leger is erin geslaagd om zware slagen toe te dienen aan groepen bezettingstroepen in de tijdelijk bezette gebieden van Oekraïne, en op sommige plaatsen de tegenaanval in te zetten.”

De Oekraïense luchtmacht zou drie Russische vliegtuigen, één helikopter, drie tactische drones en twee kruisraketten neergeschoten hebben. “Verder slaagde ze erin om aanvallen uit te voeren tegen gronddoelwitten. Negen aanvallen werden uitgevoerd tegen colonnes met voorraden en bezettingstroepen”, aldus de generale staf. “De vijand blijft verliezen lijden, en trekt zich in verschillende richtingen terug. De focus van de bezetters lijkt geconcentreerd op het beveiligen en vasthouden van voorheen veroverde posities en gebieden”, klinkt het optimistisch.

Verenigd Koninkrijk: “Russisch leger lijdt zware verliezen in Oekraïne”

Ook het Verenigd Koninkrijk stelt vast dat het Russische leger zware verliezen lijdt in Oekraïne. “Het Oekraïense leger buitte de Russische zwakheden tactisch uit, verijdelde de Russische opmars, en bracht de troepen zware verliezen toe”, klinkt het in een update van de inlichtingendienst van het Britse ministerie van Defensie. Volgens de Oekraïense legerstaf heeft het Russische leger sinds de start van de oorlog al tot 40 procent van hun eenheden verloren. Maar zulke beweringen moeten met voorzichtigheid benaderd worden, want ze kunnen niet door onafhankelijke bronnen bevestigd worden.

De Russische strijdkracht zouden ook grote moeite hebben om zich te verplaatsen naast de verharde wegen. Ook door het Oekraïense leger verwoeste bruggen vormen een grote hindernis voor de Russen. “Ze hebben het lastig met de uitdagingen op het Oekraïense terrein. Hun opties zijn begrensd, omdat ze er niet in geslaagd zijn het luchtruim onder controle te krijgen.”

De Britten meldden eerder al dat Rusland strijdkrachten van zijn vloot in de Stille Oceaan en van in Armenië naar Oekraïne gestuurd heeft. Ook schakelt het land huurlingen in, bijvoorbeeld uit Syrië. Die zouden ingezet kunnen worden om bezet gebied te controleren, zodat meer eigen troepen de strijd kunnen voortzetten.