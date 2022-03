Gedaan met marathonmatchen: alle grandslamtoernooien laten wedstrijden eindigen in tiebreak tot tien punten

De vier grandslamtoernooien, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en US Open, hebben een akkoord bereikt over een harmonisatie van het einde van de wedstrijden op hun toernooien. In elk van de vier toernooien zal in de beslissende set, de vijfde set bij de mannen en de derde set bij de vrouwen, gewerkt worden met een tiebreak tot tien punten, met twee punten verschil.