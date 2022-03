Lianne Tan verliest van nummer één van de wereld op All England Open

Lianne Tan (BWF 36) uit Bilzen heeft woensdag niet voor een verrassing kunnen zorgen in de eerste ronde van de All England Open badminton in Birmingham.

De Belgische nummer één verloor na dertig minuten spelen in twee sets (21-12 en 21-14) van de Taiwanese Tai Tzu Ying, de nummer één van de wereld.

De All England Open behoort tot de reeks Super 1000-toernooien in het badminton, het tweede hoogste niveau na de World Tour Finals. Tan was de enige Belgische op de All England Open.