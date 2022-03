Niels Destadsbader, Laura Tesoro, Bazart en anderen treden op voor Oekraïne 12-12

Onder meer Niels Destadsbader, Laura Tesoro, Bart Peeters en Bazart zullen donderdag optreden tijdens de rechtstreekse radio- en tv-shows waarmee via het Consortium 12-12 geld wordt ingezameld voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dat blijkt woensdag uit een mededeling van VRT, DPG Media, SBS en Mediahuis.

Verschillende Vlaamse media slaan donderdag de handen in elkaar om op te roepen tot steun voor Oekraïne. Er zal heel de dag live radio worden gemaakt vanop de Groenplaats in Antwerpen. ‘s Avonds is er een gezamenlijke liveshow op Eén, VTM en Play4.

Tijdens de rechtstreekse radio-uitzendingen, van 6 tot 21 uur, werken de zenders Radio 2, MNM, Studio Brussel, Qmusic, Joe en Nostalgie samen. Er zullen telkens presentatoren van verschillende zenders in duo achter de microfoon plaatsnemen.

Er zullen ook verschillende artiesten langskomen op de Groenplaats. Tussen 8 en 18 uur vinden liveoptredens plaats van Niels Destadsbader, Laura Tesoro, Jaap Reesema & Pommelien Thijs, Camille, Lize Feryn & Aster Nzeyimana (‘De Robots’ uit The Masked Singer), Bart Peeters, Meau en Novastar.

Televisieshow

Om 20.40 uur start een anderhalf uur durende televisieshow, die gepresenteerd wordt door Danira Boukhriss-Terkessidis, Koen Wauters en James Cook. Er zullen ook reportages te zien zijn van Dina Tersago, Elodie Ouedraogo en Jeroom, Philippe Geubels, Erik Van Looy en Tom Waes.

Ook tijdens die tv-uitzending vinden optredens plaats. Zo zullen Jaap Reesema en Koen Wauters een duet brengen en treden ook Bazart en Pommelien, Maksim, Camille en Francisco van #LikeMe op. Anna Hodorvskaya, de winnares van de Oekraïnse versie van The Voice in 2013, zal dan weer optreden samen met de Vlaamse The Voice-winnares Grace, Laura Tesoro en Songfestivalkandidaat Jérémie Makiese.

Met de actie willen de Vlaamse mediabedrijven geld inzamelen voor de hulporganisaties die verenigd zijn in Consortium 12-12. Het gaat om Caritas International, Dokters van de Wereld, Handicap International, Oxfam-België, Plan International België, Rode Kruis-Vlaanderen, Croix-Rouge de Belgique en Unicef België. Steunen kan via het rekeningnummer BE 19 0000 0000 1212.