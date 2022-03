Ons magazine Billie wordt één jaar, en dat vieren we met deze verjaardagscocktail

Happy B-day Billie! We vieren de jarige met een van de beste klassiekers ooit: de cosmopolitan, maar dan met een watermeloentwist. Superfris en heel feestelijk. Ook handig is dat je deze cocktail meteen voor een bende feestvarkens kan maken: vermenigvuldig het recept en serveer het in een fles of zelfs een punchbowl. Zorg gewoon dat alles lekker koel is. Party!