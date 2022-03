In eigen land is hij een paria door zijn aanhoudende banden met Rusland en vriendschap met Poetin. Maar Duits oud-kanselier Gerhard Schröder voert op eigen houtje zowel met het Kremlin als met een Russische oligarch en Oekraïne vredesgesprekken. Kan hij iets in beweging zetten, of wil hij vooral zijn eigen hachje redden?