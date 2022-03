Lezing Energie

Energie is een thema dat elke dag in de actualiteit staat. Daarom nodigt de Ruimteraad jou graag uit op een eerste lezing hierover. Kom jij jouw licht opsteken?

Op vrijdagavond 18.03.2022 om 19u00 komen er twee experten spreken rond het brede thema Energie in het CC Mozaïek in de Pieter Geert Buckingszaal op de eerste verdieping.

De sprekers zijn:

Tom Nijsen – Energie inspirator met zijn thuislabo in Kermt, voortrekker en expert in duurzame energiesystemen (www.kermtstroomt.be).

Gerrit Jan Schaeffer – General Manager Energyville in Genk (www.energyville.be), dit is de onderzoeksinstelling in Vlaanderen naar duurzame energie en intelligente energiesystemen.

Windmolens

De items waar zij over komen spreken zijn onder andere zonnepanelen, thuisbatterij, slimme meter, energiedelen, wettelijke bepalingen… En dan te bekijken hoe dit kan toegepast worden voor een gemeente als Kortessem. Denk bijvoorbeeld aan pv-panelen op de sporthallen of andere gemeentegebouwen? Maar misschien ook windmolen(s)? De lezing zal ongeveer één uur en een half duren. Na de lezingen is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het opzetten van een debat. Eventuele vragen mogen al op voorhand doorgestuurd worden naar gert.vanhees01@telenet.be. We sluiten daarna af met een drankje en de mogelijkheid om wat na te praten. Graag bevestiging via gert.vanhees01@telenet.be of je al dan niet aanwezig kan zijn. Mogelijk kunnen er nog andere geïnteresseerden aansluiten.