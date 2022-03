Deze woontoren in Kiev is getroffen door een raketaanval. — © Twitter, Facebook

Kiev

Woensdagochtend ontwaakt de hoofdstad Kiev met nieuwe bombardementen op woontorens. Vanwege de avondklok die de avond ervoor was ingegaan, waren de meeste inwoners op het moment dat de Russische bommen insloegen aan het schuilen onder de grond. De bovenste verdieping van een woontoren is weggeblazen, bewoners staan achteraf aangeslagen op straat. Bekijk de beelden in bovenstaande video.