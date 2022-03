Derde tentoonstelling Kunstkring is een voltreffer

De tentoonstelling draait om muziek. Hiervoor ontwierpen niet minder dan 34 leden van deze Truiense kunstenaarsvereniging een platenhoes. De installaties van lp’s, cd’s en blaasinstrumenten omkaderen het geheel en worden overgoten met een sausje van experimentele muziek uit 1958.Op de tentoonstelling ontdekt je kunst in een andere vorm, soms recht toe, recht aan, soms subtiel, soms poëtisch of gewoon kunstzinnig. Je ervaart hoe de platenhoezen de muziek omarmen, beveiligen en daarna loslaten aan het luisterend oor van het publiek.Nog 2 weekends kan je komen genieten van al dit moois in de Zoutkist op de Tiense Vest in Sint -Truiden.Op de foto: Patrik De Wolf, Rik Walschot, Gerda Janssen en Magina Sioulants.