Je servies aan de muur: Gwyneth Paltrow en Kris Jenner zijn fan, en zo doe jij het ook

Bij borden aan de muur denk je wellicht aan de living van je oudtante, waar een verdwaald bord uit een vakantiebestemming van lang geleden of van ons koningshuis aan de muur hangt. Maar we hebben het hier over iets heel anders: smaakvolle borden uitgestald aan de muur alsof het kunstwerkjes zijn. Of ze nu nog gebruikt worden om van te eten of niet, het gaat erom dat het stijlvol oogt in de keuken of woonkamer.

Kris Jenner heeft te veel om aan de muur te hangen en beschikt zelfs over een zeer indrukwekkende servieskamer, gevuld met 17.000 euro (!) aan serviesgoed, waaronder een Gucci-theepot met bijpassende theekopjes.

De speciale bordenmuur van Gwyneth Paltrow heeft dan weer planken vol met ongeveer 8.000 euro aan blauw-witte Hermèsborden.

Zelf kun je een pak goedkoper aan de slag. Een deel van de charme is dat borden er in allerlei kleuren, maten en prijzen zijn, zodat je, ongeacht je smaak of ruimtebehoefte, altijd iets kunt vinden dat bij je past. Je kunt ze ophangen in rijen of groepjes, op grootte, kleur of patroon aan elke muur die je maar wenst.

