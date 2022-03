Roland Dûchatelet werd gepolst om Standard opnieuw over te nemen, maar: “Ik had geen zin om terug te keren”

“Bruno Venanzi heeft een akkoord bereikt met 777 Partners. De ondertekening van de overdrachtsovereenkomst heeft plaatsgevonden en de afronding van de overdracht volgt normaal gesproken binnen enkele weken volgens de gebruikelijke procedure”, klonk het op de clubwebsite.

777 Partners is een in 2015 in Miami gevestigde investeringsmaatschappij. In 2021 verwierf 777 Partners al het volledige eigendom van Genoa C.F.C., de oudste voetbalclub van Italië, en vorige maand kondigden ze plannen aan om een belang van 70 procent te verwerven bij Vasco da Gama in Brazilië. Bovendien heeft 777 Partners een aanzienlijk aandeel binnen het Spaanse Sevilla FC.

© BELGA

“Een goeie keuze”, vindt Roland Dûchatelet. “Het lijken mensen die hun vak kennen, gezonde ambities hebben en hun clubs als bedrijven managen. Met het idee om zich er op lange termijn te vestigen. Ze zullen ongetwijfeld met veel interesse kijken naar de site van Sclessin.”

Maar de Limburger kreeg ook zelf de kans om Standard terug te kopen. Een bod dat hij afsloeg. “De voorbije weken werd er meerdere keren met mij contact opgenomen om de club over te nemen”, klinkt het. Maar het voetbalhoofdstuk is voorbij voor mij, vooral omdat het matchfixingverhaal nog steeds niet is opgelost. Ik had geen zin om terug te keren. Door wie ik gecontacteerd werd? Dat is vertrouwelijk, maar er waren mensen die geïnteresseerd waren om mij mee te nemen in het project.”

Dûchatelet gaf ook nog zijn oordeel over de periode van Bruno Venanzi. “Ik denk dat het had kunnen werken met hem. Hij had voldoende financiële mogelijkheden om te slagen. Maar, en dat heeft hij mij ook gezegd, Bruno maakte de fout om zijn vertrouwen te schenken aan mensen die het niet verdienden. Dat kwam hem duur te staan, en Standard ook. Hij is een goed mens, maar hij maakte de fout om heel slecht omringd te zijn.”