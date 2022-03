Na Poolse oproep voor ‘NAVO- vredesmissie’: hoe bang is Oost-Europa van Poetin? “Bondgenoten lieten hen al eens vallen”

De Poolse vicepremier Jaroslaw Kaczynski (links) samen met andere Oost-Europese leiders op bezoek bij de Oekraïense president Zelenski in Kiev.

Hoe bang zijn de Oost-Europese landen dat de oorlog in Oekraïne straks ontaardt en dat Poetin ook hen zal viseren? Bij een bezoekje van de Poolse, Tsjechische en Sloveense premiers aan Kiev pleitte Polen zelfs voor een ‘vredesmissie’ van de NAVO. Stort dat ook ons in een conflict dat wij niet willen? “Al sinds de inname van de Krim organiseren Polen zich in paramilitaire bewegingen om voorbereid te zijn op een inval van de Russen.”