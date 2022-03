Sociaal werkers komen samen in Oude Gevangenis

‘Sociaal werk doet ertoe’, zo luidde het thema van de bijeenkomst op dinsdag 15 maart op de Campus Oude Gevangenis in Hasselt. Een tachtigtal sociaal werkers en andere mensen uit het werkveld kwamen n.a.v. de World Social Work Day samen om het te hebben over het vormgeven van een sociaal rechtvaardige en duurzame samenleving, te netwerken en signalen voor beleidsmakers te bundelen, want: "Investeren in sociaal werk is investeren in de samenleving."

En die investering rendeert volgens Kenneth Sandeman, lector aan de PXL en voorzitter van het Limburgs platform Sterk Sociaal Werk: "De coronacrisis heeft nogmaals het belang benadrukt van het sociaal werk en van het nauwe contact tussen sociaal werkers en mensen die hulp nodig hebben. Sociaal werkers moeten kort op de bal kunnen spelen, moeten fysiek en mentaal dicht bij de betrokkenen staan, en moeten de tijd en middelen hebben om degenen die het het meest nodig hebben te kunnen ontmoeten en samen met hen op pad te gaan."

Uitdagingen

Sociaal werkers merken meer en meer dat de kwaliteit van hun werk onder druk komt te staan: administratieve belasting, de stijgende werkdruk door stijgende armoedecijfers, de toenemende complexiteit van problematieken en de elkaar in sneltempo opvolgende crisissen (woonproblematiek, stijgende energiekosten, stijgend aantal vluchtelingen…) zorgen ervoor dat sociaal werkers nog moeilijk toekomen aan hun basisopdracht, nl. het kwaliteitsvol begeleiden van de mensen die het het meest nodig hebben. "Sociaal werkers hebben de belangrijke taak om een uitweg te bieden uit die crisissen voor alle individuele leden van de samenleving, om de mensenrechten en de sociale rechtvaardigheid te waarborgen. Al te vaak kunnen sociaal werkers anno 2022 niet ver genoeg gaan in hun job door tekorten aan personeel of middelen", vertelt Sandeman.

Wandelingen

Volgens Sandeman zouden sociaal werkers en mensen in kwetsbare posities meer betrokken moeten worden bij het publiek debat en bij beleidsbeslissingen. "Want wie heeft er een beter zicht op de wat er leeft en speelt dan zij? Sociaal werkers en mensen in kwetsbare posities zien het best de concrete impact van crisissen en beleidsbeslissingen." Daarom organiseert het Limburgs platform Sterk Sociaal Werk van 15 maart tot 5 mei wandelingen waar zowel sociaal werkers, als mensen die gebruik maken van de diensten van sociaal werkers, beleidsmakers, journalisten, filantropen en bedrijfsleiders worden uitgenodigd. Dit doen ze om met de beleidsmakers in gesprek te gaan over waarom sociaal werk er toe doet en om te streven naar een sociaal rechtvaardig beleid dat meer en meer rekening houdt met de consequenties ervan in het echte leven van de mensen die het moeilijk hebben. De sociaal werker wil gehoord worden en pakt dat met deze wandelingen op een constructieve manier aan. Filip Giraldo, hoofd van het departement PXL-Social Work verwoordt het in zijn speech in de Oude Gevangenis als volgt: "We moeten onze stem laten klinken! Niet alleen voor onze beroepsgroep, maar bovenal voor diegenen die stemloos zijn, die nergens vertegenwoordigd worden. Want sociaal werk doet ertoe!"