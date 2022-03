Pi-dag op campus Mosa-RT

Pi-dag wordt wereldwijd op 14 maart gevierd. In een datumnotatie is het immers 2022/03/14 en de driecijferige benadering voor Pi is 3,14.

Op campus Mosa-RT is deze dag niet onopgemerkt voorbij gegaan. Het 6de jaar Wetenschappen-wiskunde organiseerde met leerkracht Sandra Verheyen Pi-wedstrijden. Zo hadden ze in en rond zaal R allerlei wiskundige raadsels opgehangen en was er een Pi-challenge in The Box: wie kent er het meeste cijfers na de komma uit het hoofd? Heel wat leerlingen hadden hun best gedaan en de podiumplaatsen gingen naar: Indra Houben van 3 Latijn met 139 cijfers, Robin Peeters van 6 Techniek-wetenschappen met 165 cijfers en Jordy Bal van 5 Techniek-wetenschappen met maar liefst 200 cijfers. Ze kregen alle drie een waardebon van ‘Sippin TheFifties’, de winkelonderneming op onze campus van het 7de jaar Winkelbeheer en etalage.Ook werd de klas van Indra nog eens extra getrakteerd op zelfgebakken cake door hun wiskundeleerkracht mevrouw Simons.