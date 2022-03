Evelien Vaneysendeyk is laureate van Lyon and Healy Awards 2022

Harpiste Evelien Vaneysendeyk uit Tessenderlo is de laureate van de Lyon and Healy Awards 2022 in Chicago.

Evelien (rechts op de foto) is op de Lyon and Healy Awards in Chicago (USA) een van de drie prijswinnaars geworden uit 27 kandidaten van verschillende nationaliteiten. Deze wedstrijd vond plaats van 9/3 tot 11/3. Evelien bracht er werken van Franz Liszt en Manuel de Falla.Evelien kreeg haar opleiding van Lieve Robbroeckx en studeert momenteel harp aan het conservatorium NMH in Oslo (Noorwegen) bij Isabelle Perrin. Deze wedstrijd was voor haar een ideale voorbereiding omdat ze in juni eveneens zal deelnemen aan de prestigieuze International Harp Competition in Bloomington, Indianapolis (USA).