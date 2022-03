Door Claes wint alle rondes in zettersprijskamp van KWB

In februari bleven de kaartdoosjes nog gesloten, maar in maart kon het eindelijk weer: een zettersprijskamp. Voor de coronaperiode legde KWB Kwaadmechelen twee opeenvolgenden zettersprijskampavonden in. Om het nachtgebraak eens te vermijden, kozen ze deze keer een zaterdagnamiddag. Het was een beetje afwachten wat deze wijziging zou geven.32 deelnemers schreven zich in, of met andere woorden 8 tafels die de strijd aangingen in 5 bomen. Bij elke gewonnen boom kreeg het gevormde koppel elk een halve haan. Uiteraard was er ook een pauze met boterhammen met kipkap en kaas zoals het hoort.Er was slechts één deelnemer die alle 5 de spellen wist te winnen en dat was Door Claes. Hij werd in puntenaantal gevolgd door Edgard Boons en Bernard Matthijs op een gedeelde tweede plaats. De dame met de meeste punten viel extra in de prijzen. Treske Reynders was de enige vrouw die 4 bomen won. Zij kreeg bovenop haar 2 hanen een doos pralines.