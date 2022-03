50én Maaseik geniet van lenteconcert in Hotel van Eyck

Het Limburgs Salonorkest speelde verrukkelijke melodieën van gekende componisten begeleid door een helder klinkende tenor en een zeer beweeglijke sopraan. Het was een heerlijk middagje uit met lekkere hapjes en drankjes. De orkestleider gaf acte de présence met een wat humoristische uitleg. Het geheel deed denken aan de uitvoeringen van André Rieu op het Vrijthof van Maastricht. Jammer dat u er niet was. 50én Maaseik is een vereniging voor elk wat wils. Meer info op de site www.50enm.be.