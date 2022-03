OPROEP. Heeft u een wildcamera in uw tuin hangen?

Wildcamera’s: niet alleen het Agentschap voor Natuur en Bos en Welkom Wolf gebruiken ze, ook u kunt ze gewoon zelf in de winkel kopen. Houdt u uw tuin al in de gaten met zo’n camera? Laat het ons dan weten.

Misschien wilt u kijken of er wilde dieren in uw tuin rondsnuffelen. Misschien vreest u dat mensen met minder goede bedoelingen uw huis in de gaten houden. Of u vindt het gewoon een leuk hebbedingetje. Er zijn verschillende redenen om zelf een wildcamera te kopen en beelden te maken van uw tuin. En tegenwoordig zijn ze in heel wat (online) winkels aan een lage prijs te vinden.

Heeft u zelf een of meerdere wildcamera’s gekocht? En waarom? Waarvoor gebruikt u die camera? Heeft u zelf al opvallende foto’s en video’s gemaakt? Deel het met ons.

siol