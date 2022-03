Avond van de vrijwilligers

Kortessem

Dinsdagavond 1 maart genoten een honderdtal Kortessemse vrijwilligers van de inspiratiesessie ‘Ja of JA? De strategie van het geluk’. Gastspreker Frederik Imbo nam de vrijwilligers interactief mee op zoek naar hun eigen geluk. Iedereen leerde zo waardoor geluk bepaald wordt, dat elke nee leidt tot spanning en elke ja leidt tot ontspanning en ontving tips om gelukkig te zijn. Na deze sessie waarin ook ruimte was voor lachen en het ‘ja-of-JA geluksdansje’ was het tijd om rustig na te praten met lekkere dranken en fijne gesprekken.

“We willen nogmaals alle Kortessemse vrijwilligers bedanken voor hun inzet. Je mort niet en blijft doorgaan, alle seizoenen van het jaar. Zonder de vrijwilliger, is het leven grauw en saai. Staat het leven stil. Waar anderen klagen en zagen, schiet jij in actie. Dankzij jou blijven we aan de toekomst bouwen,” aldus de cel vrijwilligers van de gemeente. (rapo)