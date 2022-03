Kan Filippo Ganna stunten in Milaan-Sanremo? “Ik wil tonen dat ik meer ben dan een tijdrijder en baanwielrenner”

Ganna won de openingstijdrit in de Tirreno-Adriatico en was daarna drie dagen leider. De Italiaan droomt van een zege voor eigen volk in La Primavera waar hij voor de vijfde keer start. De laatste Italiaanse zege was voor Vincenzo Nibali in 2018 na een solo.

“Ik droom van Milaan-Sanremo, zoals elke Italiaan”, stelde hij in Italië afgelopen week. “Het is een grote klassieker, wie wil die niet winnen? De tijdrit in Tirreno-Adriatico was belangrijk voor mij, daarna mocht ik de leiderstrui een paar dagen dragen en deed ik m’n werk voor onze kopmannen. Maar ik zal onderweg ook proberen om energie te sparen. Verschiet niet als je me in de gruppetto ziet in de heuvelritten”, lachte hij.

© EPA-EFE

En inderdaad, in de lastige rit naar Carpegna op zaterdag reden de meeste renners koukleumend de berg op, de Italiaan daarentegen passeerde twee keer al keuvelend met enkele anderen door het dorpje, duidelijk z’n inspanningen doserend. Vorig jaar offerde Ganna zijn kansen op de Poggio op door op kop te sleuren, deze keer zal hij het wellicht slimmer spelen.

“We gaan de tactiek hier niet uit de doeken doen”, zei hij nog. “Maar of ik kan winnen? Natuurlijk, de laatste tijd lijkt me niets onmogelijk. Mijn schouders zijn in elk geval breed genoeg om de verwachtingen te dragen.”

En de Italiaan droomt ook van succes in Parijs-Roubaix, een wedstrijd die meer op zijn maat lijkt geschreven. “Ik wil dit jaar tonen dat ik meer ben dan een tijdrijder en baanwielrenner. Elke kans die ik daartoe krijg, moet ik grijpen. Specifiek met het oog op Roubaix doe ik wat andere trainingsoefeningen, onder meer om mijn buikspieren sterker te maken en mijn bovenlichaam.”